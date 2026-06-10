Da Charli XCX a Dua Lipa: Sicilia regina dei matrimoni dei vip

I matrimoni dei vip si confermano ancora una volta un driver straordinario per le destinazioni che li ospitano. L’ultimo caso è quello di Dua Lipa, che lo scorso weekend ha scelto la Sicilia per convolare a nozze con Callum Turner.

In Italia le ricerche Google per ‘Dua Lipa matrimonio’ sono aumentate del 751% nell’ultima settimana, mentre quelle relative alla location della festa di matrimonio della cantante, Villa Igiea a Palermo, sono cresciute del 443%, con i fan alla ricerca di ogni dettaglio.

Sicilia al primo posto per ricerche

La Sicilia supera così il lago di Como come meta più iconica per le nozze dei vip. Prima di Dua Lipa, infatti, a sceglierla è stata Charli XCX, che dopo le nozze londinesi con George Daniel, il 19 luglio 2025, ha celebrato un secondo matrimonio, con una festa esclusiva in Italia, a metà settembre 2025 alla Tonnara di Scopello.

Nell’ultimo mese le ricerche Google per il lago di Como hanno raggiunto quota 225mila, registrando un calo del 7% rispetto all’anno precedente, mentre la Sicilia ha totalizzato 2,4 milioni di ricerche nello stesso periodo.

La top five di SIXT

Gli esperti di viaggio del provider di autonoleggio SIXT hanno stilato una classifica delle mete più ricercate su Google in seguito alle nozze dalle celebrità internazionali. Al primo posto la Tonnara di Scopello, le cui ricerche negli ultimi 90 giorni sono aumentate del 1953% rispetto a un anno fa, mentre quelle per Villa Igiea sono cresciute del 1038%. Il matrimonio vero e proprio di Dua Lipa si è però tenuto a Villa Valguarnera, a Bagheria, le cui ricerche Google sono aumentate del 337% nell’ultima settimana. Trattandosi di una villa privata, è visitabile solo tramite soggiorni privati ed eventi su prenotazione.

Al terzo posto in classifica la location del matrimonio del 15 agosto scorso tra Logan Paul e Nina Agdal, Villa d’Este a Cernobbio, che ha registrato un aumento delle ricerche del 153% negli ultimi 90 giorni in Italia. I giardini e lo sporting club, che include campi da tennis e una piscina galleggiante, sono riservati esclusivamente agli ospiti dell’hotel.

Per visitarla come ospiti giornalieri è necessaria una prenotazione per pranzo o cena sulla terrazza, al Main Restaurant o al Bar Canova.

Il quarto posto della classifica è riservato al Castello Brown di Portofino, location delle nozze tra Kourtney Kardashian e Travis Barker, mentre quinta per ricerche su Google è l’isola di San Giorgio Maggiore, a Venezia, dove lo scorso giugno si sono sposati Jeff Bezos e Lauren Sanchez.