Un grande passo in avanti nella strategia di Hyatt Hotels Corp. per espandere l’offerta di resort all-inclusive. Il colosso alberghiero americano ha infatti preso il controllo di Playa Hotels & Resorts acquisendo tutte le azioni in circolazione di Playa per un totale di circa 2,6 miliardi di dollari, inclusi circa 900 milioni di debiti, al netto della liquidità.

L’accordo darà a Hyatt il pieno controllo del portafoglio di resort di Playa in Messico, Repubblica Dominicana e Giamaica. Si tratta, spiega hotelsmag.com, di strutture in destinazioni turistiche chiave e l’acquisizione consentirà al gruppo americano di garantire accordi di gestione a lungo termine per i suoi marchi Hyatt Ziva e Hyatt Zilara. Hyatt prevede inoltre di integrare le proprietà di Playa nei suoi canali di distribuzione esistenti, come ALG Vacations e Unlimited Vacation Club, rafforzando la sua presenza nel mercato all-inclusive.

“Il viaggio di Hyatt nel settore all-inclusive è iniziato nel 2013 tramite un investimento in Playa Hotels & Resorts che ha lanciato i marchi Hyatt Ziva e Hyatt Zilara - ha commentato Mark Hoplamazian, presidente e ceo di Hyatt -. Abbiamo già beneficiato dell’esperienza operativa di Playa tramite la loro proprietà e gestione di otto dei nostri hotel Hyatt Ziva e Hyatt Zilara”.

Per finanziare l’acquisizione Hyatt contrarrà un nuovo debito, ma prevede di ripagarne oltre l’80% tramite vendite di asset. L’accordo dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno, in attesa dell’approvazione degli azionisti di Playa e delle autorità di regolamentazione.