Qualità del servizio e capitale umano. Secondo Graziano Debellini, founder e presidente di TH Group, sono questi i pilastri su cui si basa il turismo. Un settore che oggi si rivela una leva strategica per l’economia del Paese e che, pertanto, deve riuscire a liberarsi di facili qualunquismi.

Debellini ha le idee chiare: la missione di questa industry, spiega in un’intervista a Milano Finanza, dev’essere quella di impegnarsi a portare tutto a nuovi livelli fornendo gli strumenti adatti a mantenere e aumentare la competitività e garantendo parallelamente una crescita ragionata dei flussi.

Il valore del personale

E se malignamente si pensa che ‘turismo di qualità’ faccia rima con ‘turismo per ricchi’, il patron di TH Group fuga ogni dubbio: “Il nostro gruppo, la nostra storia, lo stanno a dimostrare, perché alla fine la qualità la fanno le persone, non la quantità di servizi disponibili”.

Il valore del proprio personale è un motivo d’orgoglio per Debellini, il quale sottolinea come per la sua azienda non vi sia mai stata una spiccata sofferenza nella fase di ricerca di collaboratori. Il segreto? Puntare sulla formazione dello staff e offrire loro diverse possibilità d’impiego, dai contratti stagionali nelle strutture di mare o montagna a un no stop negli hotel cittadini.

Alla luce di tutto ciò, il successo di TH Group si traduce in cifre concrete: un fatturato di 187 milioni di euro nel 2023, con un ebitda del 4,7%. “Il sostegno di Cassa Depositi e Prestiti (dal 2017 partner finanziario del gruppo. Ndr) è stato importante e decisivo”, conclude Debellini. “La nostra partnership proseguirà almeno fino alle Olimpiadi invernali del 2026”.