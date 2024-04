Design Week: Milano Verticale | UNA Esperienze e la masterclass beauty

In occasione della Design Week, la Spa dell’hotel Milano Verticale | UNA Esperienze diventa un teatro dedicato alla bellezza. Dr. Hauschka, brand dello spazio benessere della struttura, ha scelto la settimana del Salone del Mobile per organizzare una masterclass durante la quale approfondire i rituali di una corretta cura del viso, dando alle partecipanti - inoltre - la possibilità di approfittare di un flash make-up.

Si tratta di un’iniziativa che si inserisce nel già ricco mix di arte e design proposto da Milano Verticale | UNA Esperienze per questa settimana, un evento pensato per i consumatori finali che verrà replicato a maggio e a settembre, e che può essere eventualmente creato, su prenotazione, per gruppi di persone interessate ad apprendere i temi legati alla beauty routine quotidiana.