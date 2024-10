Domina a TTG Travel Experience con nuove destinazioni e un’offerta per il Mice

Sicilia, Tulum, Maldive e Zanzibar. Queste le destinazioni protagoniste del nuovo catalogo che Domina si appresta a presentare a TTG Travel Experience. Il gruppo sarà infatti alla tre giorni di Rimini, nell’area dedicata all’Egitto (Padiglione C3/230-311), per incontrare il mercato e lanciare le ultime novità.

“Siamo entusiasti di partecipare al TTG 2024, un’occasione fondamentale per rafforzare i rapporti con i partner e far conoscere il nostro portafoglio di destinazioni esclusive - spiega il ceo di Domina, Eugenio Preatoni -. Il nostro focus resta sull’innovazione nell’hospitality e sulla personalizzazione dell’esperienza per ogni singolo cliente”.

Al centro, oltre al Domina Coral Bay, il Domina Zagarella Sicily e le novità Tulum, Maldive e Zanzibar.

L’operatore lancerà anche il nuovo catalogo Mice, per promuovere l’organizzazione di eventi aziendali e incentive nelle strutture di proprietà.