FH55 Hotels, fatturato in crescita e investimenti per 27 milioni di euro

Il 2025 segna un passaggio chiave nel percorso di riposizionamento di FH55 Hotels, che chiude l’anno con indicatori in crescita e una strategia sempre più orientata alla qualità e alla marginalità. Il gruppo consolida il segmento premium grazie a servizi evoluti, attenzione al cliente e a un modello gestionale data-driven che integra analisi semantica, controllo dei costi e revenue management con AI. I risultati parlano di una crescita del fatturato del 7% e di una marginalità gop in aumento del 10%, mentre la qualità percepita registra performance superiori alla media. Al centro del piano industriale, un investimento complessivo di 27 milioni di euro, con il progetto di riqualificazione del Grand Hotel Palatino di Roma come riferimento per il futuro. Nel 2026 FH55 Hotels punta su personalizzazione dell’esperienza, capitale umano e sviluppo del Mice, guardando alla crescita con visione strutturata e sostenibile.