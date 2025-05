Finca Victoria, il lusso di Design Hotels by Marriott arriva in Costa Brava

Salomon Hospitality aveva già annunciato alla fine dell’anno scorso che avrebbe aperto il suo primo hotel di lusso sulla Costa Brava . Oggi, come riporta Hosteltur, si annuncia l’imminente apertura di Finca Victoria nell’iconica Cala de Sa Riera a Begur. Parte della struttura, trentotto camere di design due ristoranti esclusivi e una spa che offre tutti i tipi di trattamenti per un investimento complessivo di 12 milioni di euro.

Al termine dei lavori, il Finca Victoria è entrato a far parte del marchio Design Hotels by Marriott.

La struttura è ospitata in una storica tenuta di famiglia, accuratamente restaurata nel rispetto delle sue origini. Il progetto esecutivo è stato guidato da GCA Architects in collaborazione con Post Company, Sarita Posadas e Ingrid Aparicio. L’hotel è gestito dal Majestic Hotel Group.

Harry Serra, co-fondatore di By Salomon Hospitality, ha detto:, “Finca Victoria rappresenta la realizzazione di un sogno. Dopo cinque anni di dedizione e impegno, abbiamo aperto le porte di questo hotel con la ferma intenzione di restituire alla Costa Brava la sua posizione di rilievo sulla mappa del lusso internazionale. Volevamo recuperare l’anima e l’essenza di questa tenuta storica, trasformandola in un rifugio mediterraneo dove tradizione e modernità si fondono per offrire un’esperienza calda e accogliente”.

Da parte sua, Toni Serra, co-fondatore, sottolinea che “Finca Victoria è uno spazio in cui vogliamo rendere omaggio e recuperare lo spirito autentico della Costa Brava degli anni ‘70, quando questa enclave mediterranea era un punto d’incontro per artisti, intellettuali e amanti della bella vita. Vogliamo che ogni ospite che ci visita si senta come se fosse arrivato in un luogo speciale, dove il calore e l’autenticità lo facciano sentire a casa”.

Le sue 38 camere, di cui 12 suite, sono distribuite su una superficie di 3.800 metri quadrati. Sono tutte progettate individualmente con particolare attenzione al benessere , con caratteristiche distintive come docce esterne, bagni con accesso alla terrazza, piscine private e viste privilegiate.

Il cuore della tenuta si trova nei due ristoranti, Al Kostat del Mar e Cala Bar, nel chiostro, nella piscina e nella Listening Room , dove gli ospiti possono rilassarsi, socializzare o immergersi nell’atmosfera dell’hotel. Le sue strutture includono una spa con circuito acquatico, sauna e jacuzzi, doccia emozionale, oltre a diverse cabine per massaggi e trattamenti; una palestra completamente attrezzata, con possibilità di praticare yoga anche all’alba sulla spiaggia e una piscina all’aperto.

Con questa apertura, By Salomon Hospitality prosegue il suo processo di espansione , combinando una strategia di crescita basata su hotel urbani da 2 a 4 stelle in destinazioni turistiche con progetti di lusso di punta e un'offerta distintiva.

Dopo i recenti investimenti in città come Barcellona, ​​Valencia, Siviglia, Granada, Lisbona, Porto e Budapest, il gruppo continua ad analizzare nuove opportunità di crescita in diverse capitali, sia spagnole che nel resto dei paesi europei.

Salomon Hospitality aggiungerà un portfolio di 16 hotel che dovrebbero essere pienamente operativi entro il 2026. La società di gestione alberghiera si è specializzata nell'acquisto e nell'affitto a lungo termine di immobili di diversa proprietà, dalle famiglie ai piccoli investitori privati, con l'obiettivo di ristrutturarli secondo un concept unico e gestirli in modo da generare il massimo valore per l'ospite e per l'ambiente .