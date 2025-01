Il Gruppo Barcelò ha chiuso il 2024 con cifre record e un fatturato di oltre 6 miliardi 500 milioni di euro, superando i 5 miliardi 657 milioni di euro dell’anno precedente, grazie al fatto che “tutte le aree in cui siamo presenti sono migliorate”.

A documentarlo, secondo quanto riporta Hosteltur, è Vicente Fenollar, direttore finanziario del gruppo, che evidenzia come la catena alberghiera abbia contribuito al fatturato con 2 miliardi 122 milioni di euro, che a sua volta si traducono in 265 milioni in più rispetto al 2023.

Il bilancio del gruppo “è molto positivo, perché oltre alla crescita del fatturato, abbiamo realizzato oltre 300 milioni di euro di utile netto, circa 500 milioni di Ebitda , il 24% in più rispetto al 2023, e zero debiti finanziari netti”. Secondo quanto indicato da Fenollar, le destinazioni americane hanno contribuito per il 65% all’ebitda totale.

A seguito di questi risultati record, Barceló Hotel Group prevede di investire quest’anno “circa 400 milioni di euro per acquistare, rinnovare e riposizionare asset alberghieri strategici”, in linea con il budget 2024 .

Il focus degli investimenti sarà su destinazioni in Messico, Repubblica Dominicana, Spagna e Marocco, “ma non escludiamo alcun Paese”.

La strategia di Barceló Hotel Group è quella di dare priorità alle proprietà “che offrono un rendimento solido e che sono in linea con la nostra visione di espansione e posizionamento in segmenti altamente redditizi”.

“Valutiamo sempre le opportunità per consolidare la nostra leadership – aggiunge Fenollar, comprese le acquisizioni della catena”.

Per quanto riguarda le operazioni che si realizzano tra catene spagnole e internazionali, Vicente Fenollar commenta che “osserviamo con interesse queste alleanze strategiche e riconosciamo la loro efficacia nell’espansione dei mercati e nel rafforzamento delle posizioni”.