Gruppo UNA annuncia un rinnovamento del brand, che diventa UNA Italian Hospitality.

Questa novità strategica segna un passo fondamentale nella crescita dell’azienda, rafforzandone il posizionamento come simbolo dell’ospitalità autenticamente italiana, reinterpretata in chiave contemporanea per accogliere una clientela sempre più internazionale. Il rebranding è parte di una visione più ampia, che punta a una maggiore riconoscibilità del marchio ombrello e di un’offerta chiara e sinergica indirizzata al segmento upper-upscale rappresentato dalla collezione UNA Esperienze, e upscale, da quella UNA Hotels, e a un’innovazione tecnologica che migliora l’esperienza degli ospiti e degli operatori del settore.

“La forte crescita del Gruppo negli ultimi tre anni e, contemporaneamente, l’aumento di brand esteri competitor presenti nel nostro Paese, ci hanno portato a riflettere sui fattori differenzianti del nostro marchio. Ascoltando la voce degli ospiti, dei clienti e dei partner e osservando il mercato, abbiamo identificato l’italianità come elemento qualificante e inimitabile - ha spiegato Giorgio Marchegiani, amministratore delegato di UNA Italian Hospitality -. Oggi circa due terzi dei ricavi del Gruppo provengono da soggiorni di ospiti internazionali e questa quota è destinata a crescere. Questa tipologia di clientela sceglie l’Italia perché attratta dalle caratteristiche uniche e dai valori che contraddistinguono il nostro Paese ed è in questo contesto che ci viene naturale evidenziare ciò che ci appartiene e ci connota. Anche i tanti ospiti italiani cercano elementi distintivi sia estetici, come il design e la location, sia di servizio e ospitalità come la ristorazione, che rispecchiano le peculiarità di ogni territorio. Il nostro obiettivo resta accogliere ogni ospite, sia nazionale che internazionale, con calore, professionalità e un’attenzione sartoriale ai dettagli, affinando un modello di ospitalità che rappresenti il meglio dell’Italia nel mondo”.

A supporto di questa trasformazione, UNA Italian Hospitality lancia il sito web www.unaitalianhospitality.com completamente rinnovato sia nel design che nelle funzionalità.

Il nuovo sito risponde alle esigenze di ogni tipo di viaggiatore, leisure o business, grazie all’implementazione di un’interfaccia moderna e funzionale che ne migliora l’accessibilità e la personalizzazione del servizio. Questa trasformazione digitale risponde a obiettivi strategici chiari: incrementare le prenotazioni dirette, rafforzare l’interazione con il segmento Mice per l’organizzazione di eventi, convention e meeting aziendali, ampliare la visibilità nei mercati leisure e corporate, favorire la crescita del network franchising e migliorare la fruibilità dell’offerta ristorativa, fiore all’occhiello della catena indirizzata anche a clientela esterna.