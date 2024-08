Hilton allunga in Portogallo: tre aperture tra il 2025 e il 2026

Tra il 2025 e il 2026 Hilton inaugurerà tre hotel in Portogallo, rispettivamente a Lisbona e nei comuni di Vilamoura e Santiago do Cacém.

Le nuove aperture coinvolgeranno tre brand diversi. Si partirà il prossimo anno con il Canopy by Hilton Vilamoura Marina, una struttura sul mare da 155 camere comprensiva di ristorante, Spa e centro fitness. A seguire, sempre nel 2025, Hilton accoglierà i primi ospiti del Santo André Beach Hotel, Tapestry Collection by Hilton a Santiago do Cacém: 44 camere, piscina, ristorante e una posizione eccellente per visitare la vicinissima riserva naturale delle lagune di Sant’Andrea e Sancha.

Infine, come riporta presstur.com, nel 2026 sarà il turno del DoubleTree by Hilton Lisbon Airport, a cinque minuti di auto dall’aeroporto, con 199 camere e 20 suite, nonché un ampio spazio destinato a meeting ed eventi.