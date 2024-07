Hôtel du Couvent, a Nizza la nuova struttura di lusso

Nel centro storico di Nizza, in un edificio del XVII secolo circondato da 8mila metri quadrati di giardini, ha aperto l’Hôtel du Couvent, una nuova struttura ricettiva che ha l’ambizione di rivoluzionare il concetto di ospitalità in Costa Azzurra, proponendosi come rifugio urbano e polo culturale sia per viaggiatori sia per residenti.

L’Hôtel du Couvent, già sede di convento, è stato ristrutturato nel corso di 10 anni secondo le direttive di Valéry Grégo (il nome dietro gli hotel di design Les Roches Rouges e La Pigalle) e quindi dal Gruppo Perseus, in collaborazione con Studio Mumbai e Studio Méditerranée, che hanno lavorato con Festen Architecture per gli interni.

L’hotel conta 88 camere di cui 18 suite (alcune dotate di cucina, con la possibilità di richiedere uno chef o un maggiordomo) arredate con un mix di pezzi su misura o di antiquariato. Punti forti dell’hotel sono poi il giardino, il chiostro con un’antica erboristeria, la biblioteca e lo spazio benessere ispirato alle antiche terme romane che si trovavano sulla collina di Cimiez.