Hyatt cede 14 resort a Tortuga per 2 miliardi di dollari

E’ un’operazione da due miliardi di dollari quella portata a termine da Hyatt Hotels, che ha ceduto il portfolio in precedenza rilevato da Playa Hotels & Resorts a Tortuga Resorts, la società specializzata in strutture lusso in Messico e nei Caraibi.

Secondo quanto riportato da Travelweekly, sarebbero 14 i resort convolti nell’operazione per la quale Hyatt e Tortuga hanno stipulato contratti di gestione della durata di 50 anni per 13 dei 14 resort del portafoglio. La proprietà rimanente è soggetta a un accordo contrattuale separato.

Javier Aguila, presidente della Inclusive Collection di Hyatt, ha definito l’accordo con Tortuga “trasformativo”. “Con questa transazione, abbiamo assicurato accordi di gestione a lungo termine per un portafoglio di resort eccezionali che riflettono il nostro impegno per l’eccellenza”, ha detto Aguila.