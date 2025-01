Iberostar torna negli Usa con due new entry a Miami

Iberostar Hotel & Resorts debutta a Miami con due nuove strutture che sono entrate a far parte della linea Iberostar Waves e che si caratterizzano per la forte attenzione all’efficientamento energetico e alle pratiche sostenibili, due dei punti cardine della politica del gruppo alberghiero.

La prima new entry, che risale a poche settimane fa, è l’Iberostar Waves Berkeley Shore, 96 camere, ospitato in un edificio degli anni ‘40 che conserva la sua iconica architettura Art Déco. La struttura dispone di una piscina riscaldata e un solarium sul tetto con vista sul mare, oltre a un ristorante di specialità. L’Iberostar Waves Miami Beach, invece, si è unito al portafoglio in questi giorni, è un hotel a conduzione familiare con 82 camere ma è adatto a ospitare anche i viaggiatori d’affari, grazie alla sua sala riunioni e alla vicinanza al Miami Convention Center.

“Due nuove aperture - ha commentato Sabina Fluxá, ceo del Gruppo Iberostar - che rafforzano il nostro impegno nell’offrire esperienze uniche di fronte al mare. Non rappresentano solo il nostro ritorno negli Stati Uniti, ma anche la nostra visione per il futuro: coniugare design ed eccellenza nel servizio con la nostra idea di sostenibilità”.

Le due new entry si aggiungono al JOIA Aruba by Iberostar, che ha aperto lo scorso dicembre, e a due hotel che saranno inaugurati nell’aprile 2025: l’Iberostar Selection Mirage Hammamet in Tunisia e l’Iberostar Selection Es Trenc a Maiorca.