IHG investe nel lusso: apre a Bali il nuovo hotel Indigo

IHG Hotels & Resorts amplia la propria offerta di lusso in Indonesia con l’apertura dell’Hotel Indigo Bali Ubud nel 2027, in collaborazione con Ristia Group. La struttura da 130 camere sorgerà vicino alla cascata di Blangsinga, tra templi e giardini tropicali, e offrirà un’esperienza autentica ispirata alla cultura balinese.

L’hotel sarà il secondo IHG a Ubud, dopo il Kimpton Bali, e porterà a 33 le strutture già operative nel Paese, con 12 nuove in sviluppo. “L’Indonesia è uno dei nostri mercati in più rapida crescita” ha dichiarato Chris Anklin, Senior Director IHG, sottolineando che l’azienda conta oggi 92 hotel Luxury & Lifestyle in Asia e Corea. Con un design radicato nel territorio e un approccio sostenibile, l’Hotel Indigo Bali Ubud punta a diventare un riferimento per il turismo esperienziale e di alta gamma nel Sud-Est asiatico.