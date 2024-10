Il Billionaire di Briatore apre a St. Moritz

Il Billionaire apre a St. Moritz. L’iconico marchio fondato da Flavio Briatore è pronto a sbarcare il prossimo 6 dicembre fra le Alpi Svizzere all’interno del Grand Hotel des Bains Kempinski.

Billionaire St. Moritz è pronto a trasformare la vita notturna della località, offrendo un'esperienza gastronomica arricchita da un intrattenimento straordinario. Gli ospiti saranno trasportati in un viaggio sensoriale dove il palcoscenico diventa il cuore pulsante della serata. Con una selezione di artisti di fama internazionale, Billionaire St. Moritz promette uno spettacolo che reinterpreta il concetto di edonismo, affascinando il pubblico con creatività e talento.

L’esperienza di luxury dining sarà arricchita da un esclusivo after party, dove la serata si anima con DJ e artisti di fama mondiale, consolidando la reputazione di Billionaire come ‘destination’ per gli amanti della vita notturna a St. Moritz.