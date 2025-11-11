Ammonta a 300 milioni di dollari, pari a circa 260 milioni di euro, l’investimento stanziato dal gruppo alberghiero turco Rixos Hotels per creare in Marocco tre hotel di lusso in partnership con lo sviluppatore di progetti real estate marocchino Groupe Alliances. Le strutture dovrebbero essere pronte per il 2029, in modo da essere operative l’anno successivo, quando il Marocco dovrà ospitare insieme a Spagna e Portogallo i Mondiali di calcio.

L’accordo, spiega TopHotelNews, riguarda due resort a Marrakech e uno a Larache, per un totale di circa 950 camere e 110 ville. L’inizio dei lavori è previsto per il 2026 e si sa già che la prima struttura a Marrakech si estenderà su 26 ettari e comprenderà oltre 400 camere e 60 ville. Il secondo resort, a marchio Aliée by Rixos, disporrà di 150 camere e 50 ville con un’attenzione particolare al benessere e ai servizi per le famiglie. A Larache, invece, il Rixos Lixus Resort sulla costa atlantica avrà circa 400 camere.