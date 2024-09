Un volume quasi quattro volte superiore a quello registrato nella prima metà del 2023. Il mercato alberghiero irlandese sta vivendo una stagione d’oro, come dimostrano i 655 milioni di euro di strutture acquistate e vendute da gennaio a giugno di quest’anno rispetto ai 173 milioni di euro dei primi sei mesi del 2023.

Diverse transazioni importanti hanno contribuito a far crescere la cifra, tra cui la cessione dello Shelbourne Hotel di Dublino. La proprietà da 265 camere è stata venduta da Kennedy Wilson all’investitore Archer Capital con un prezzo stimato di quasi 260 milioni di euro.

Anche l’hotel Hard Rock di Dublino, spiega TopHotelNews, sta cambiando proprietà. Dopo soli quattro anni di operatività come Hard Rock, la struttura è stata acquistata dal gruppo Leonardo Hotels, che ha rilanciato l’hotel da 175 camere con il suo marchio NYX. Il rebranding, spiega TopHotelNews, significa che non ci sono più hotel Hard Rock nel Regno Unito o in Irlanda.

Occupazione da record

Intanto l’occupazione alberghiera a Dublino, all’80% nella prima metà dell’anno, è stata la seconda migliore per un contesto urbano in Europa. Nella prima metà del 2024 sono state aggiunte 510 camere di nuova offerta al mercato di Dublino, con ulteriori 1.700 in fase di costruzione in tutta la città.

La capitale continua ad attrarre marchi alberghieri internazionali, tra cui CitizenM, che sta costruendo un hotel da 245 camere che aprirà nel 2025. E uno dei marchi lifestyle di Ennismore, Hoxton, si sta anche preparando ad aprire il suo indirizzo di Dublino da 129 camere entro la fine del 2024.