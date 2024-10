L’estate secondo Emma Villas: ecco le regioni rivelazione

Piemonte, Lombardia e Lago di Garda. Sono queste le regioni rivelazione dell’estate secondo l’Osservatorio Emma Villas, che sulle aree ha rilevato un incremento della domanda rispettivamente del 27, 12 e 6%.

Nella stagione estiva da poco archiviata, l’azienda specializzata nel vacation rental di ville e dimore di pregio - che conta attualmente 700 proprietà in Italia - ha registrato 6.083 prenotazioni (pari a 48.026 notti prenotate), superando così il numero totale di giorni prenotati registrato alla fine dello scorso anno (6.015).

Particolarmente positivo il trend nelle regioni del Nord, come in Veneto al Lago di Garda. Ma hanno performato bene anche Puglia e Sicilia.

“Possiamo dire che, nonostante il quadro complesso in cui abbiamo operato, nella stagione 2024 il settore del vacation rental ha dimostrato una notevole tenuta - commenta il presidente e ceo di Emma Villas, Giammarco Bisogno -; abbiamo mantenuto, dopo gli anni di boom post Covid, un trend di crescita dei numeri di turisti accolti nelle nostre strutture. Il megatrend delle alte temperature, che potrebbe paradossalmente generare delle difficoltà nei mesi di alta stagione, la stagione estiva sempre più lunga, la tendenza dei turisti a prenotare molto a ridosso della vacanza, il cronico caro voli, l’inflazione e l’instabilità internazionale, sono elementi da affrontare costantemente con energia e competenza con un occhio già al 2025, che per noi operatori del settore è già iniziato. Dall’inizio del 2024 per far fronte alla domanda - conclude -, abbiamo acquisito oltre 100 nuove proprietà, che progressivamente entreranno in piena produttività”.