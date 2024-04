New entry in Calabria per la collezione UNICO | Private Resorts di Life Hotels & Resorts. Si tratta del Cannamele Escape Tropea sulla Costa degli Dei, un boutique resort nei pressi di Tropea e Capo Vaticano. “L’UNICO | Cannamele Escape - dichiara Enzo Carella, ceo & founder di Life Resorts - sorge nel caratteristico contesto del territorio dl Parghelia, affacciato su un tratto di costa splendido. È stato concepito per offrire servizi di eccellenza e per regalare suggestioni, panorami e sapori di cui solo la Calabria dispone”.

“Insieme alla proprietà - continua Carella - abbiamo condiviso un’ampia partnership rivolta a valorizzare il set di servizi disponibili, come ad esempio il ristorante gourmet, affacciato su meravigliose terrazze panoramiche, che saprà restituire esperienze culinarie di pregio a ospiti provenienti da tutto il mondo. Un nuovo resort di qualità per la nostra collezione italiana che, a breve, si arricchirà di nuove mete”.

I servizi della struttura

Il resort è composto da 22 camere e suite in stile mediterraneo e dispone di una terrazza panoramica, un ristorante, due bar, una piscina e un giardino mediterraneo.

“La partnership di management con un brand innovativo come UNICO | Private Resorts - continua Gaetano Macrì, promotore dell’iniziativa Infinite Vacanze e gestore del Cannamele Escape Tropea - ci consentirà di rafforzare il nostro posizionamento nel mercato, elaborando un nuovo concetto di vacanza, rivolto a un target che ama il relax e la scoperta dei luoghi”.