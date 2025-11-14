Luxury Zen Head Spa, l’innovazione nel wellness

Si chiama Luxury Zen Head Spa e si presenta agli hotel e ai wellness retreat europei di lusso come un sistema evoluto di cura della cute che fonde ritualità asiatica e saper fare italiano. Al centro dell’esperienza c’è un trattamento ispirato alle tecniche coreane e giapponesi, codificato in protocolli certificati e allineato agli standard europei: una proposta che trasforma la spa d’hotel in uno spazio di armonia tra corpo, mente e anima, in un percorso sensoriale memorabile e ad alto valore percepito.

“Il settore alberghiero e quello delle spa hanno bisogno di innovazioni ed esperienze uniche. Con il Luxury Head Spa uniamo qualità, design e servizi di alto livello in un concetto ben strutturato” ha affermato Davide Paterlini, direttore commerciale di Maletti Group.

Il prodotto prevede consulenza progettuale, attrezzature esclusive e formazione certificata tramite la Head Spa Academy, con supporto marketing per il lancio e per l’onboarding operativo in struttura.