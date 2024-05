Maldive, gli hotel degli atolli spostano il fuso orario

Si chiama ‘Tempo dell’isola’ e il suo scopo è permettere ai turisti di svolgere le attività con più calma. L’iniziativa è di alcuni hotel delle Maldive, che hanno deciso addirittura di cambiare l’ora sugli atolli, spostano il fuso orario un’ora avanti. Una scelta che sono autorizzati a fare, dal momento che la maggior parte delle isole è proprietà privata delle compagnie alberghiere che lì hanno costruito il loro resort.

“È un modo per migliorare l’esperienza dei nostri ospiti e andare incontro alle esigenze dei visitatori” dichiara a CNN Mohit Dembla, responsabile del JW Marriott Maldives Resort & Spa. “Con un’ora aggiuntiva di luce - sottolinea Zhilah Vego, direttore marketing al St. Regis Maldives Vommuli Resort - si possono svolgere le attività con più calma. Sarà possibile godersi maggiormente la vacanza”.

Molti complessi di lusso hanno già adottato questa soluzione, spiega Corriere della Sera, ideando attività specifiche per l’alba e per il tramonto come yoga, sessioni di corsa e performance musicali. Resta il problema del disorientamento dei turisti, che potrebbero arrivare a perdere coincidenze e aerei. Un tema che gli hotel non potranno non affrontare.