Marriott termina accordo con Sonder sugli affitti brevi

Dopo solo un anno Marriott International ha interrotto l’accordo con Sonder, società di affitti di breve-medio termine, ormai in default e verso la liquidazione. Un comunicato di Marriott riporta che “l’accordo di licenza con Sonder Holdings Inc. non è più in vigore a causa dell’inadempienza di Sonder. Di conseguenza, Sonder non è più affiliata al programma Marriott Bonvoy e le sue proprietà non sono più disponibili per nuove prenotazioni sui canali Marriott”.

Come riportato da travelweekly.com, la collaborazione con Sonder, annunciata nel 2024, era stata concepita come un accordo di licenza a lungo termine, che aveva portato al lancio della piattaforma Sonder by Marriott Bonvoy. In base all’intesa, Marriott riceveva royalties calcolate su una percentuale dei ricavi lordi derivanti dalle prenotazioni delle strutture Sonder.

Fondata nel 2014, Sonder gestisce circa 9.000 unità in stile appartamento in oltre 40 Paesi. Tuttavia, l’azienda ha affrontato gravi difficoltà finanziarie: i risultati del secondo trimestre 2025, pubblicati a ottobre, hanno evidenziato una perdita netta di 101 milioni di dollari nella prima metà dell’anno e un deficit patrimoniale superiore a 715 milioni di dollari.