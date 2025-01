Il Royal Palm Beachcomber, ‘The Palace of Mauritius’, presenta la nuova Royal Villa.

Si tratta di una villa indipendente di 385 metri quadrati in grado di accogliere fino a 8 persone (di cui massimo 6 adulti), progettata per gli ospiti che cercano una vacanza esclusiva all’insegna della massima privacy. I clienti possono usufruire di un servizio bespoke ma, se lo desiderano, anche di tutti i servizi del resort.

Gli esterni si caratterizzano per uno stile isolano, mentre per gli interni, a contrasto, è stato scelto uno stile moderno. Sono disponibili anche experience personalizzate come massaggi fronte mare, tea tasting a metà pomeriggio, sessioni private di mixology al tramonto, chef privato per barbecue o cene.