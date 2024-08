Meliá Hotels International ha chiuso la prima metà del 2024 con dati finanziari positivi. La compagnia alberghiera è riuscita a ridurre il suo debito di 271,6 milioni di euro, arrivando a 892,1 milioni. Questo risultato, come riporta Preferente, è stato possibile grazie al fatto di aver generato un flusso di cassa operativo di 70 milioni destinati interamente alla riduzione delle perdite.

Proseguendo con i risultati, la compagnia alberghiera ha guadagnato nel primo semestre 51,4 milioni. I ricavi consolidati sono stati pari a 960 milioni, cinque punti in più rispetto all’anno precedente, e l’Ebitda è stato pari a 240,3 milioni (+10% rispetto al 2023).

“I progressi compiuti nella riduzione del debito finanziario netto ci permettono di confermare le previsioni di bilancio – ha commentato il ceo Gabriel Escarrer -. La prima metà dell’anno rafforza quindi la nostra fiducia, non solo nelle stime aziendali favorevoli per quest’estate, ma anche nella capacità di rispettare senza problemi gli impegni espressi per la fine dell’anno”.

“In termini operativi possiamo parlare di un primo semestre positivo, segnato dal pieno recupero dei livelli di occupazione sia leisure, sia business e corporate precedenti alla pandemia, trend che, unito alla forza dei tassi, ci ha permesso di registrare un doppio incremento del RevPar (+13,2%)”.