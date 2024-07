Minor Hotels: Gabriele Coen nuovo development director Italia

Minor Hotels Europe & Americas ha nominato Gabriele Coen development director per l’Italia, continuando a rafforzare la propria presenza nel Paese che attualmente conta 58 strutture.

Da maggio, Coen è responsabile del consolidamento e della crescita dei brand Anantara, Tivoli, Nh Collection, Avani, nhow e Nh in Italia

Prima di fare il suo ingresso nel Gruppo, Gabriele ha rivestito diverse posizioni di rilievo nel settore turistico per aziende come Numa, Sonder e Sweet inn, a Milano, Roma, Firenze e Venezia. Ha inoltre trascorso cinque anni a New York, dove ha lavorato in veste di revisore contabile per Baker Tilly e Funaro & Co, e come broker immobiliare con licenza nello Stato di New York.

Ha conseguito la laurea in economia e business administration presso l’Università Roma Tre.

Gabriele Coen lavorerà nella sede di Roma nel development department guidato da Laia Lahoz, chief assets and development officer di Minor Hotels Europe & Americas.