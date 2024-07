Minor Hotels apre in Cina il Tivoli-NH

Minor Hotels ha scelto la Cina per l’apertura della prima struttura dual-brand del gruppo: il Tivoli-NH, che sarà inaugurato a Yining, nel Nord-Ovest del Paese, entro il 2026.

Yining è una vivace città sul confine occidentale della Cina, che storicamente ha svolto un ruolo chiave come collegamento commerciale sulla Via della Seta ed è ora un punto strategico di unione tra l’Asia centrale e l’Europa. Conosciuta per i suoi ambienti naturali e la ricca cultura etnica, Yining ospita numerose attrazioni turistiche come l’area del turismo popolare kazako e Six Star Street.

L’hotel Tivoli-NH è in una posizione strategica, vicino alle attrazioni turistiche locali e al quartiere centrale degli affari. Il progetto include 200 camere per ciascun brand. L’alto profilo e la reputazione consolidata di entrambi i marchi in Europa, come sottolineato a Hosteltur da Dillip Rajakarier, ceo di Minor International e Minor Hotels, “ci rendono fiduciosi nel potere di attrazione della struttura, sia per i viaggiatori cinesi che internazionali”.