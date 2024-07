Minor Hotels accelera in Thailandia con l’NH Collection Samui

Sarà operativo dal gennaio 2025 NH Collection Samui, l’indirizzo che rappresenta una nuova tappa nello sviluppo tailandese di Minor Hotels. Le sue 122 camere sono situate in una posizione strategica lungo la riva settentrionale di Koh Samui, direttamente sulla spiaggia di Bophut ai piedi di una collina.

Originariamente fondata nel 1977 dalla famiglia Pupaiboon, la proprietà è stata gestita in modo indipendente, diventando una destinazione turistica popolare per generazioni di thailandesi e ospiti internazionali. NH Collection Samui dispone di un mix di camere deluxe, bungalow e ville, alcune delle quali con piscina privata e accesso diretto alla spiaggia. Il ristorante, aperto tutto il giorno, serve piatti locali e internazionali con vista sull’oceano. La struttura dispone anche di un bar, situato tra la piscina e la spiaggia, e del lobby-side Indigo Lounge. Gli amanti del pesce e della carne possono anche richiedere un’esperienza privata con barbecue in villa. Tra i servizi disponibili per i clienti anche un centro fitness, un centro di sport acquatici e attrazioni per bambini e ragazzi come cinema e area giochi all’aperto.