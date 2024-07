Monaco, il brand Curio spinge gli arrivi dei nordamericani

Il brand Curio Collection by Hilton garanzia di ospiti nordamericani anche a Monaco. A sei mesi dall’accordo fra la catena americana e Groupe Bertout, che ha sancito l’entrata nel Principato del marchio upscale, il Columbus Hotel Monte-Carlo ha registrato un netto incremento di arrivi da oltreoceano.

“Il posizionamento appartato della nostra struttura - spiega Nancy Ricozzi, director of sales Columbus Hotel Monte-Carlo - incontra perfettamente le aspettative della clientela Curio, che può godere della tranquillità del vicino Parco di Fontvielle e del Roseto Princesse Grace, aprendosi una prospettiva unica e inaspettata su Monaco”. Dotato di 181 camere upscale (di cui 28 suites), l’hotel si distingue per la sua panoramicità sul mare, oltre che per la vista privilegiata sulla rocca di Monaco, prestandosi all’intera privatizzazione della struttura per eventi e per aver lanciato l’eco-brand Noliju attraverso le proprie uniformi ricavate dai materiali delle reti dei pescatori. Un vero e proprio must per il nuovo cliente luxury monegasco.