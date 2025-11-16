Musa Lago di Como, il Natale del Grinch

Per Natale arriva il Grinch a MUSA Lago di Como. Cambia però nome, e diventa ‘MUSA Greenchmas - Il Natale che non ti aspetti’.

L’hotel si presenta, infatti, con un allestimento immersivo che ripercorre la trasformazione del celebre personaggio del Grinch, da spirito burbero e disincantato a simbolo di condivisione e meraviglia ritrovata.

Il boutique hotel cinque stelle di Sala Comacina invita gli ospiti a riscoprire il vero spirito del Natale: l’allestimento sarà visitabile per tutto il periodo delle feste e farà da cornice a una serie di appuntamenti pensati per celebrare il piacere dello stare insieme.

Tra gusto, musica e atmosfere da fiaba contemporanea, MUSA Lago di Como diventa così la meta ideale per una fuga invernale o un weekend sul Lago, un rifugio dove rallentare e riscoprire la magia delle Feste.