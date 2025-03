Nasce Terradamari Resort & Spa, primo Hilton in Sicilia

A Marina di Modica, località insignita della Bandiera Blu per quattro anni consecutivi, nasce il Terradamari Resort & Spa, il primo Hilton in Sicilia parte della Tapestry Collection. Un’oasi di lusso che combina design ispirato alla natura, comfort ed esclusività. Con 42 camere, spa, piscina esterna e una cucina d’autore, il resort offre un’esperienza immersiva nel cuore della Sicilia.

“Aperto il 14 febbraio, Terradamari ha già registrato un’occupazione del 65% per il 2025, con il mercato britannico in testa, seguito da Usa, Germania e Francia. Il soggiorno medio va da due notti fino a giugno a quattro nei mesi estivi” afferma il direttore Felice Di Donato.

Un nuovo gioiello firmato Gruppo Minardo, originario di Modica, da sempre impegnato nella valorizzazione dell’isola con raffinate strutture alberghiere, come il Modica Palace Hotel, il Principe d’Aragona Sure Collection by Best Western e il Modica Boutique Hotel, e il Modica Beach Resort. Frutto di un investimento di 16 milioni di euro, il progetto Terradamari ha trasformato un ecomostro in un'elegante struttura, creando 40 posti di lavoro diretti e favorendo l’economia locale. “Abbiamo scelto esclusivamente maestranze siciliane – dice ancora Di Donato -offrendo ai giovani opportunità di formazione e impiego nel turismo, per far crescere il territorio insieme.”