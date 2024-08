Noto, Palazzo Castelluccio entra nella collection di Rocco Forte

A circa sei anni dalla sua apertura, Palazzo Castelluccio a Noto chiude alle visite dei turisti. La struttura diventerà infatti un hotel di lusso sotto le insegne di Rocco Forte.

Come riporta Ragusa News, il palazzo era stato acquistato da Jean Jacques Remilleux, imprenditore francese diventato anche cittadino onorario di Noto, che aveva rilevato la dimora appartenuta alla famiglia Di Lorenzo del Castelluccio, restaurandola e riconsegnandola alla comunità netina.

Al suo interno Jean Jacques Remilleux aveva ricavato anche un’ala privata. Dal 2018 a oggi è stato una tappa fissa per le migliaia di visitatori che arrivano a Noto. Ha ospitato eventi privati è stato anche set del film Cyrano di Joe Wright. Ora la rifunzionalizzazione in hotel a 5 stelle by Rocco Forte.

“Da oggi Palazzo Castelluccio chiuderà definitivamente al pubblico. Ringraziamo i visitatori e tutti i nostri partner per averci aiutato a rendere ancora più prezioso questo luogo speciale” recita il post apparso sulle pagine social sancendo il definitivo passaggio della struttura a una nuova vita nel campo dell’hotellerie di alto livello.