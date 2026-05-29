O&L Leisure presenta 6 strutture in Namibia al mercato italiano

Con un evento a Milano, il ramo hospitality O&L Leisure del maggiore gruppo namibiano privato, Ohlthaver & List, presenta agli operatori italiani la collezione di sei strutture di proprietà. I resort tre e quattro stelle più il cinque stelle Chobe Water Villas Zambezi, 16 chalet di lusso con terrazza privata affacciati sul fiume Chobe e disponibilità di crociere fluviali, si distribuiscono in quasi tutte le regioni della Namibia. Ora, sono combinabili a pacchetto grazie alla nuova divisione DMC aziendale O&L Leisure Tours.

L’espansione strategica, che ha portato all’acquisizione nel 2025 dei due resort Le Mirage Sossusvlei e Divava Okavango con elevazione della qualità dei servizi, ha completato la copertura geografica tra costa, area Etosha, altopiani centrali, fiumi e deserto del Namib. Tra le novità leisure, Mokuti Etosha inaugura la prima esperienza di cena all’aperto sopraelevata dalla piattaforma Sky Boma sul parco di Etosha e rinnova le camere Deluxe, Midgard Otjihavera Windhoek apre un roseto agli eventi Mice e la recente ristrutturazione di Strand Hotel Swakopmund fa balzare la creatività nell’area con voli in mongolfiera e sky diving. Infine, il gruppo lancia il nuovo programma loyalty Leisure Club a beneficio della clientela habitué.