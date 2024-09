Radisson RED debutta in Germania, primo indirizzo a Berlino

Il lusso lifestyle di Radisson RED debutta in Germania. Il brand ha aperto nella capitale tedesca il Radisson RED Berlin Kudamm, situato a pochi passi da Kurfürstendamm, l’iconico viale noto come Ku’damm.

La struttura di distingue per il suo design d’avanguardia, con interni contemporanei ed eleganti contaminati dall’arte.

Al suo interno 133 camere arredate con tonalità tenui e accenti di rosso e nero. Le stanze dispongono di macchine per il caffè, porte USB-C per la ricarica, condizionatori, TV con funzionalità di streaming, docce a pioggia nei bagni e, nelle categorie più elevate, di morbidi accappatoi. In tutto l’hotel, invece, è disponibile wifi gratuito.

Il ‘Signature Bar’, con uno spazio per il co-working e la sua terrazza con giardino, è fruibile sia di giorno che di sera.