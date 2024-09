Germania, gli Europei di calcio boost per l’incoming: i dati dell’ente

Gli Europei di calcio sono stati un grande boost per l’incoming in Germania. Lo confermano gli ultimi dati dell’Ufficio Federale di Statistica e gli studi commissionati dall’Ente Nazionale Germanico per il Turismo.

Il mese di luglio ha registrato un incremento del 4,5% dei pernottamenti stranieri rispetto allo stesso periodo del 2023, per un totale di 10,7 milioni di pernottamenti in hotel e pensioni con almeno dieci posti letto.

Da gennaio a luglio, il turismo in entrata ha registrato 48,2 milioni di pernottamenti, più 6,6% rispetto allo stesso periodo del 2023, segnando un recupero rispetto al 2019 del 94,9%.

Le 40 partite del Campionato europeo di calcio a giugno hanno garantito risultati superiori alla media in tutte e dieci le città ospitanti; e anche le successive 11 partite del turno a eliminazione diretta, svoltosi a luglio, hanno attirato i tifosi dei rispettivi Paesi.

Secondo le analisi di MKG Consulting, l’occupazione alberghiera tedesca durante il mese di luglio 2024 è stata del 71,6%, con un aumento di 2,3 punti percentuali rispetto al luglio 2023. Con 108,80 euro per camera e notte, i ricavi medi sono aumentati del 9,7% rispetto all’anno precedente. E negli hotel di categoria superiore l’occupazione è aumentata in misura maggiore rispetto al segmento economico.

“Uefa Euro 2024 è stato un successo straordinario in termini sportivi, sociali ed economici e ha svolto un ruolo chiave nel posizionare la Germania come destinazione accogliente, varia e ospitale - commenta Petra Hedorfer, presidente del Consiglio esecutivo del Gntb -. Secondo il GNTB Travel Industry Expert Panel, circa un quarto dei tour operator internazionali con attività in Germania ha aggiunto nuove offerte di viaggio ai propri programmi specificamente per i Campionati europei. Il 35% ha dichiarato che la richiesta di questi prodotti era alta o molto alta. E le aspettative dei tifosi non sono state deluse: secondo uno studio di Nielsen Sports, il 97% dei possessori di biglietti internazionali ha dichiarato che tornerebbe in Germania e il 79% consiglierebbe un viaggio nella città in cui ha assistito alla partita”.

Infine, secondo Nielsen Sports - il principale fornitore mondiale di dati sull’audience e sui tifosi per gli eventi sportivi - il 44% dei possessori di biglietti per gli Europei proveniva dall’estero.

In termini economici, il Campionato europeo ha generato effetti diretti, indiretti e indotti per un totale di 7,44 miliardi di euro, mentre il valore pubblicitario derivante dalla visibilità sui media di tutto il mondo è stimato in 571 milioni di euro.