Raffles Hotels aprirà nel 2028 a Tokyo

Raffles Hotels & Resorts ha reso nota la volontà di aprire una propria struttura a Tokyo. Il nuovo hotel dovrebbe essere inaugurato nel 2028, contribuendo alla riqualificazione del Tokyo’s World Trade Center nel quartiere di Hamamatsucho.

L’albergo, come riporta travelweekly. com, si estenderà su 46 piani e comprenderà 130 camere incluse 27 suite. Si aggiungeranno, infine, un centro fitness, una spa e la piscina, oltre a sei spazi dining e a un’area per meeting ed eventi di oltre 3mila 700 metri quadrati.