Roma e Milano al top per gli investimenti alberghieri, ma avanzano Padova e Genova

Raddoppiano gli investimenti nell’immobiliare ricettivo. Nel primo semestre del 2024, il comparto ha registrato impegni finanziari per circa 1 miliardo di euro, in aumento del 92% rispetto al 2023. Il settore, inoltre, registra un incremento del fatturato del 13,5% rispetto all’anno precedente, trainato da nuovi trend come esperienze sostenibili, glamping e investimenti in asset alberghieri di fascia alta.

I dati sono emersi dall’analisi sull’andamento mercato immobiliare di Real Estate DATA HUB; città protagoniste, Roma e Milano. La Capitale si conferma la più attrattiva per numero di transazioni e per valore, grazie a investimenti in hotel di lusso e ristrutturazioni. La domanda internazionale è in crescita, sostenuta da presenze dagli USA, Europa e Asia, con soggiorni mediamente più lunghi.

Milano, con operazioni rilevanti nel settore alberghiero, continua a essere un hub dinamico, spinta anche anche dalle Olimpiadi invernali 2026.

Tra i poli in crescita si segnala Padova, che beneficia degli investimenti in infrastrutture e sostenibilità, e Genova per la domanda crescente per immobili di qualità nel centro storico, porto antico e aree costiere come Boccadasse e Nervi.