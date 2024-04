Takyon, collaborazione con Nexi per innovare il settore alberghiero

Parte una collaborazione fra Takyon, startup che permette la rivendibilità delle prenotazioni dei servizi turistici attraverso la trasformazione degli stessi in NFT, e Nexi. Alla base della collaborazione la possibilità di convertire le prenotazioni presso hotel e strutture alberghiere che passano da XPay in prenotazioni rivendibili.

L’unione della flessibilità offerta da Takyon ai propri clienti con le soluzioni di pagamento digitali offerte da Nexi permetterà al mondo dell’hotellerie di beneficiare di un’offerta di servizi completa, con vantaggi tangibili sia per gli utenti finali sia per gli hotel.

Inoltre, grazie all’accordo tra le due realtà, le strutture alberghiere già partner di Takyon che non hanno ancora un contratto di acquiring con Nexi potranno godere di condizioni agevolate sia per XPay sia per il convenzionamento e-commerce.

“Takyon sta crescendo velocemente – dice Antonio Picozzi, co-founder e ceo di Takyon -. In un solo anno siamo riusciti a concludere accordi con catene alberghiere, tra cui BWH Hotels Italia, e ritagliarci il nostro spazio nel mondo travel e hotellerie. Ora siamo pronti a consolidare la nostra posizione ed esplorare nuovi mercati. Aver sviluppato una partnership con Nexi è da un lato una conferma del potenziale della nostra idea e dall’altro un incentivo per rivolgerci a un bacino di utenti sempre più ampio. Per noi questa collaborazione rappresenta il primo passo verso un’espansione del business, e soprattutto un’opportunità in più per innovare il settore alberghiero”.