Tbilisi di lusso, a fine anno aprirà The Telegraph Hotel

Si chiama The Telegraph Hotel quello che sarà il primo albergo della Georgia a entrare nel circuito dei The Leading Hotels of the World. La struttura, che aprirà a fine 2025 nella capitale Tbilisi, sarà gestita da Silk Hospitality, una sussidiaria di SRG.

Situato nell’ex sede centrale delle poste e dei telegrafi della città, il Telegraph Hotel subirà una ristrutturazione totale dell’interior (l’esterno è sottoposto a vincoli) e arriverà ad avere da 239 camere con vista sulla città, sette diversi ristoranti, un jazz club e strutture per conferenze. Le camere business e superior, spiega TopHotelNews, saranno collocate al quinto piano, mentre l’ultimo piano dell’hotel ospiterà una suite presidenziale e degli attici.

L’edificio del Telegraph è sempre stato più di un semplice hub di comunicazione, rappresentando un vero e proprio faro di innovazione per la città. L’hotel ospiterà sul rooftop anche il primo club e luogo per eventi sotto il leggendario marchio Rolling Stone.