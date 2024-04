The Cocoon Collection apre il Bawe Island, primo ‘one island one resort’ a Zanzibar

Zanzibar si prepara all’inugurazione di una nuova struttura di The Cocoon Collection, già presente sull’isola con i resort The Island Pongwe e Gold Zanzibar Beach House & Spa a Kendwa.

Si tratta del Bawe Island, primo ‘one island one resort’ sulla destinazione completo di tutte le facilities di un hotel 5 stelle luxury, che aprirà il 1 giugno.

Il resort si trova si trova a solo 15 minuti di trasferimento in barca o taxi water da Stone Town, sull’isola principale di Zanzibar. Bawe Island si presenta come un resort esclusivo, dove il fascino dell’isola si fonde con il design contemporaneo e influenze african chic.

Grazie alla sua posizione privilegiata, immersa in una natura rigogliosa e selvaggia, Bawe Island consente agli ospiti massima privacy ed esclusività. Su un’ampia superficie di oltre 30 ettari, sorgono solo 70 ville che vanno dalla camera più piccola, la Sunrise villa, di 200 metri quadri, fino ai 500 metri quadri della Sultan Palace.

Tutte le camere hanno giardino privato e piscina, servizio di maggiordomo esclusivo e chef a disposizione degli ospiti nelle 5 ville più grandi. Nell’isola è presente anche un eliporto che la collega con i più esclusivi lodge della zona.

Gourmet island

Bawe Island è anche una gourmet island grazie ai 4 ristoranti principali e a un main bar a disposizione degli ospiti. La struttura è stata realizzata seguendo l’idea di dine around, che consente ai clienti di poter accedere ad ogni area dining liberamente senza costi extra e di avere a disposizione un servizio a là carte sin dalla colazione.

Attilio Azzola, founder and corporate sales manager The Cocoon Collection commenta: “Zanzibar è per noi un luogo importante sul quale abbiamo investito moltissimo. Proprio per le sue unicità e contrasti, è un mondo affascinante che offre ai nostri clienti una luxury experience senza eguali. I visitatori di Bawe, ma anche delle altre strutture firmate The Cocoon Collection presenti sull’isola, potranno unire ad un servizio di alto profilo, un’esperienza diretta e profonda con l’ambiente circostante, apprezzandone l’importante patrimonio culturale e naturale che il territorio racchiude.”