The Goethe Hotel, apre a Roma l’antico palazzo di Passeggiata Ripetta

Affacciato sulle sponde del Tevere, The Goethe Hotel apre le sue porte dopo un’importante ristrutturazione che ha restituito splendore a un antico palazzo di Passeggiata di Ripetta.

Ispirato al Grand Tour ottocentesco, il boutique hotel fonde eleganza e cultura con un design raffinato curato da Pacini Group e lo studio Chiara Caberlon. La maestosa hall accoglie gli ospiti con la ‘Libreria Infinita’, simbolo del viaggio tra passato e futuro. Le 27 camere omaggiano il Romanticismo con arredi ricercati e colori ispirati alla teoria di Goethe.

Le suite celebrano tappe italiane del poeta: Venezia, Firenze e Napoli. Il ristorante Affinity Kitchen & Alchemy e la Spa completano un’esperienza esclusiva. Membro di Small Luxury Hotels of the World, The Goethe Hotel è il nuovo indirizzo di lusso per chi cerca un soggiorno unico a Roma.