Titanka punta a chiudere il 2025 con 11 milioni di euro di fatturato

Titanka celebra il suo 25° anniversario annunciando dati positivi per l’anno appena concluso. Con un volume di prenotazioni gestite che si attesta mediamente sugli 800 milioni di euro annui, l'azienda sammarinese ribadisce, in una nota alla stampa, il suo obiettivo originario, ovvero dotare le strutture ricettive degli strumenti necessari per conquistare piena indipendenza e autonomia gestionale.

Una solidità confermata dalle performance economiche: “Nel 2024 abbiamo chiuso con 9,6 milioni di euro di fatturato. Il nostro obiettivo di crescita organica si attesta tra il 10 e il 15% annuo: puntiamo a chiudere il 2025 in un range tra i 10,5 e gli 11 milioni di euro, mantenendo un Ebitda al 35%”, dichiara Marco Baroni, ceo e co-founder del gruppo.

Presente sul territorio nazionale con un portfolio di oltre 2.200 clienti attivi e un organico di 130 professionisti, Titanka si distingue per lo sviluppo in-house di soluzioni software proprietarie, personalizzate in funzione della destinazione, della tipologia di struttura, del target e degli obiettivi di budget. Dalla fondazione nel 2000 l'azienda si è evoluta in parallelo alle trasformazioni del mercato: da web agency verticale a partner strategico per la performance ricettiva. La transizione da una gestione reattiva a una visione proattiva e data-driven è esemplificata nella novità presentata in occasione del Ttg 2025, ovvero Titanka.AI. Si tratta di una piattaforma predittiva per la gestione scientifica della domanda turistica, progettata per analizzare in tempo reale l’andamento del mercato sfruttando un patrimonio informativo esclusivo di oltre 9 milioni di richieste di soggiorno l'anno.

Guardando ai prossimi anni, la roadmap tracciata dal ceo Baroni punta verso la predittività e la qualità della relazione. Titanka rinnova dunque il proprio impegno a innovare i processi di marketing integrando l'intelligenza artificiale e rafforzando l'approccio basato sui dati, senza mai perdere di vista la formazione continua e la cura del capitale umano.