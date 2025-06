UNA Italian Hospitality arriva in Calabria con la new entry Tenuta Contessa Farm & SPA Cosenza, entrata all’interno della collezione UNA Hotels. Circondato da vigneti e uliveti, il 4 stelle con 23 suite è all’interno di un antico casale del XIX secolo, nel cuore della Valle del Crati, e si propone come base di partenza ideale per coppie e famiglie che desiderano visitare l’entroterra calabrese ma è adatto anche ai viaggiatori d’affari. La struttura, facilmente raggiungibile dallo svincolo autostradale A2 di Montalto Uffugo, permette infatti di spostarsi comodamente sul territorio per prendere parte a meeting, conferenze e incontri di lavoro tra Cosenza, Rende e altre località vicine.