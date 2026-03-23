“Sono più che convinto di dover raddoppiare la nostra presenza in Italia”. A dirlo è Eric Viale, managing director, Southern Europe di IHG Hotels & Resorts, sottolineando quanto la nostra penisola si confermi un mercato fondamentale per il gruppo alberghiero che ha in portfolio brand come InterContinental, Six Senses , Holiday Inn, Crowne Plaza e altri ancora tra segmento premium e luxury.

“Abbiamo opportunità di continuare ancora a crescere a Roma, Milano, Venezia e Firenze, ma sono d'accordo con chi sta sottolineando l’appeal delle destinazioni emergenti - ha sottolineato Viale -. In più siamo intenzionati a espanderci molto in Sicilia e Sardegna”.

Viale ha rimarcato come, attualmente, l'85% della presenza IHG in Italia è nel segmento mainstream, ma la crescita è mirata soprattutto ai segmenti premium e lusso con i brand Voco, Vignette Collection e l’arrivo di Kimpton che verrà presto annunciato.

“Data la difficoltà di costruire nuovi hotel, le conversioni sono diventate la ‘nuova normalità’. IHG mira a marchi che permettano conversioni rapide e meno costose per i proprietari”.