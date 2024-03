Viva Resorts by Wyndham: crescita concentrata sul segmento ‘romance’

Viva Resorts by Wyndham si concentra sul segmento ‘romance’ e punta nel 2024 a superare del 20 per cento i volumi di fatturato registrati nel 2019 nel settore che coinvolge la celebrazione di nozze in loco, proposte di matrimonio e anniversari.

“Il segmento nozze è importante per noi - dichiara Giuliana Carniel (nella footo), vice president sales and revenue manager – e vogliamo continuare a svilupparlo, soprattutto in vista della prossima apertura del resort a Miches. Abbiamo assunto in sede una risorsa dedicata a questa nicchia, per offrire ai clienti il meglio dell’esperienza. Anche se la clientela italiana è generalmente più tradizionalista e preferisce celebrare il matrimonio insieme ai propri cari, il fenomeno destination wedding è in crescita: da un lato, perché i costi sono competitivi e dall’altro perché si lega all’opportunità di scoprire un territorio nuovo, vivere situazioni che solo i Caraibi possono offrire, rendendo il ricordo memorabile”.

Repubblica Dominicana, Messico e Bahamas sono destinazioni che ben si prestano alle celebeazioni.

I mercati di provenienza più importanti per la catena alberghiera sono Stati Uniti e Canada, con pernottamenti in media di 4/5 notti, seguiti da quelli locali – Repubblica Dominicana e Messico – di 2 notti. Gli italiani scelgono i Caraibi soprattutto per trascorrere la luna di miele, e ai Viva Resorts by Wyndham viene proposto uno speciale pacchetto upgrade complimentary, valorizzato da un’attenzione speciale da parte dei team dedicato.

Nei pacchetti nozze sono inclusi molti servizi, come le decorazioni floreali, il sottofondo musicale, lo shooting fotografico. Se i neo sposi sono accompagnati dai soli testimoni, la formula Just Us allestisce per loro una cena romantica sotto le stelle. Se gli invitati sono un gruppo di amici e famigliari, la formula Cheers to Forever prevede champagne per il brindisi, torta nuziale, cena in un ristorante tematico con bevande illimitate. L’opzione top, Blissful Beginnings, include anche trucco e acconciatura per la sposa, cocktail party prima della cena e ristorante ad uso esclusivo.

Chi non ha ancora fissato la data delle nozze, può scegliere uno dei pacchetti Proposta di Matrimonio, con un allestimento capace di sorprendere la partner. Oppure altre formule romance che includono massaggi in coppia nelle Spa e ornamenti floreali durante la cena in spiaggia.