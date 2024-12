VOIhotels, la divisione alberghiera di Alpitour World, ha scelto Blastness come fornitore ufficiale per booking engine e channel manager.

Una collaborazione nata in seguito alla vittoria di una gara, che segna un’evoluzione delle strategie di vendita digitale di VOIhotels grazie al miglioramento e a una maggiore personalizzazione dell’esperienza di acquisto.

“Una gara internazionale lunga e complessa condotta da VOIhotels, che ci ha messo a confronto con le più grandi aziende del nostro settore a livello mondiale - ha dichiarato Andrea Delfini, founder & ceo Blastness -. La nostra esperienza e capacità di personalizzazione e di integrazione tecnologica delle nostre soluzioni è stato uno dei fattori determinanti di questo importante risultato”.

Blastess fornisce a VOIhotels il nuovo booking engine customizzato, un elemento centrale nelle strategie sales e di revenue management grazie al quale, come spiega Angelo La Riccia, direttore commerciale VOIhotels “stiamo non solo ottimizzando l’esperienza di acquisto per i nostri clienti, ma anche rafforzando il nostro rapporto diretto con loro. Questo progetto si inserisce all’interno di un più ampio programma di rebranding e di customer relationship che ci ha permesso di comunicare in modo più coerente e coinvolgente, facendo emergere l’unicità delle esperienze offerte da VOIhotels”.

La divisione alberghiera di Alpitour World comprende una collezione di 18 resort e hotel nel segmento sun & beach situati nelle principali località balneari italiane e internazionali e una collezione luxury, VRetreats, composta da 8 dimore e palazzi storici in Italia.