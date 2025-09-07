A piedi alla scoperta dei tesori delle città, torna la Giornata del Trekking Urbano

Torna il prossimo 31 ottobre la Giornata del Trekking Urbano. L’iniziativa, nata ventidue anni fa a Siena per promuovere il turismo lento della cultura e del benessere, coinvolgerà quest’anno 84 città in 19 regioni.

Tema di questa edizione ‘Le Vie del Giubileo tra storia, cultura e spiritualità’, pensato in occasione dell’Anno Santo in corso. La XII Giornata del Trekking Urbano sarà infatti un’occasione per invitare pellegrini e viaggiatori a scoprire i cammini che percorrono l’Italia, veri e propri sentieri della fede e della memoria.

Anche quest’anno la manifestazione promuoverà l’idea che la città si possa scoprire davvero solo a passo lento e che il trekking urbano possa rappresentare un’esperienza turistica e culturale a tutti gli effetti, nonché un’occasione di attività sportiva dolce, accessibile a tutti.

Capofila del progetto rimane Siena, dove il percorso pensato per l’edizione di quest’anno ‘1300–2025 Giubileo e cammini: luoghi, pellegrini e spiritualità nei secoli’ accompagnerà cittadini e visitatori dal Campo al Duomo e a Santa Maria della Scala, simboli di accoglienza e spiritualità lungo la Via Francigena.