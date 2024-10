A Zoomarine zombie e creature della notte per ‘Halloween for Family’

Un mese da brividi a Zoomarine. Si apre il 5 ottobre ‘Halloween for Family’, un ricco calendario di eventi, attività ed attrazioni per celebrare la ricorrenza. Fino al 3 novembre, dalle 11 alle 17 (con apertura straordinaria il 31 ottobre dalle 14 alle 22), il parco alle porte di Roma sarà popolato da mostri e personaggi stravaganti, come gli Spaventapazzi, che intratterranno il pubblico in un nuovo show con ballerine horror, clown e spaventapasseri.

Lo show Raknofobika lascerà, invece, senza fiato con trampolieri, acrobati e ballerine del cerchio.

Tra le altre attrazioni, Zombie Camp, il paintball soft, educativo e divertente che aiuterà i bambini che vorranno partecipare a sconfiggere i propri timori; mentre per i più grandi ci saranno i percorsi horror Isteria e Galeone Maledetto; e Zombie Paintball Hunt, esperienza adrenalinica nella quale i visitatori dovranno combattere per la loro sopravvivenza contro zombie affamati.

Non mancheranno dimostrazioni con animali a tema, giostre e lo show dei tuffi della Ciurma Maledetta; il Topo Gigio Show; e due nuovi show tematici a cura della compagnia artistica-teatrale ‘Circo Bianco’. Inoltre il 6 ottobre sarà la volta di ‘Abracadown’, show che porterà sulla scena 34 ragazzi con Sindrome di Down.

Per tutto il mese, i bambini fino a 14 anni entreranno gratis acquistando i biglietti sil sito.