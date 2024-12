Un finanziamento da 8 milioni di euro per progetti di alta formazione e di eccellenza per accrescere le competenze le specializzazioni degli operatori e dei professionisti del turismo, permettendo di innalzare il livello professionale e ampliare i bacini occupazionali nel comparto.

È la nuova iniziativa del Ministero del Turismo, che ha pubblicato l’avviso di finanziamento dedicato agli enti di formazione. Saranno finanziati i progetti di eccellenza promossi dagli enti di formazione più qualificati attraverso la sinergia con i diversi protagonisti dell’ecosistema turistico italiano. I percorsi formativi selezionati, quali Master di I e II livello, corsi di alta specializzazione e di alta formazione, costituiranno il primo passo verso un portafoglio di competenze di qualità.

Un’iniziativa che porrà le fondamenta del futuro Polo Nazionale Strategico del Turismo di Alta Formazione, punto di riferimento di eccellenza e innovazione per l’industria turistica a livello nazionale e internazionale.

“Realizziamo così uno dei pilastri fondanti del Piano Strategico del Turismo 2023-2027, strumento guida per le politiche del dicastero anche nel campo della qualità e della formazione – commenta il ministro del Turismo Daniela Santanchè –. Dotiamo, quindi, il settore degli strumenti necessari per affrontare le sfide globali e tenersi al passo con l’evoluzione costante del mercato. La formazione è indispensabile per innalzare la qualità e favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro”.



Gli enti di formazione – anche in partenariato con Regioni, Province Autonome, associazioni di categoria, enti bilaterali ed enti del terzo settore – possono inviare le proposte entro le ore 12:00 del 31 gennaio 2025.



Il testo dell’avviso è disponibile sul sito ufficiale del Ministero a questo link.