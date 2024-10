Anche Etoa contro l’aumento per i bus turistici a Roma

Anche l’Etoa, l’European tourism association, esprime la sua contrarietà nei confronti dell’aumento dei costi per l’accesso dei bus turistici a Roma. La nuova ordinanza che tanto sta facendo discutere le associazioni di categoria che rappresentano i bus turistici e le associazioni del turismo organizzato, ha trovato anche in Europa un’accoglienza non positiva.

Molte le perplessità espresse dalle associazioni: le più rilevanti riguardano l’aumento dei costi, che viene quantificato in un +200% per l’accesso alle aree più a ridosso del centro, e le tempistiche della decisione, come sempre non adeguate a chi ha già confezionato, programmato e venduto viaggi per il Giubileo.

Etoa, che sottolinea come attualmente quello che si può capire si evince dalla sola ordinanza e non da incontri o interlocuzioni con le istituzioni, esprime la sua opposizione sul nuovo provvedimento.