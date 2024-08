Anche in Sardegna il problema crisi idrica

Mentre in Sicilia continua la polemica per la carenza d'acqua, l'emergenza si sposta in Sardegna. Ieri la Giunta regionale ha infatti approvato il decreto per la dichiarazione dello stato di calamità da crisi idrica.

“Le prime grida di allarme le abbiamo lanciate a maggio - ha dichiarato Alessandra Todde, presidente regionale -. Ora non abbiamo altro tempo da perdere”. La situazione peggiore si registra in Ogliastra, ma sono gli invasi di tutta l’isola ad essere in sofferenza.

Nei giorni scorsi è intervenuto anche Paolo Manca presidente di Federalberghi Sardegna: “Per questa stagione la maggior parte delle strutture ricettive si è attrezzata con mezzi propri, chi facendo ricorso alle cisterne, chi con l’impiego di dissalatori”.

La paura però è che in piena estate l’acqua arrivi a mancare del tutto. “Naturalmente è pacifico che dover ricorrere a soluzioni di emergenza comporterà un aumento dei costi -ha concluso Manca -. Per questo motivo diciamo che si deve intervenire con una visione di prospettiva“.